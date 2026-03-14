Грецький танкер пошкоджений через атаку в Чорному морі — він прямував у Новоросійськ

Міністерство судноплавства Греції повідомило, що грецький нафтовий танкер Maran Homer зазнав пошкоджень через атаку снаряда або дрона в Чорному морі, коли прямував до Росії.
Про це пишуть Bloomberg і Reuters.
Судно зазнало атаки вранці 14 березня приблизно за 26 кілометрів від російського чорноморського порту Новоросійськ — у міжнародних водах. Воно очікувало наказу зайти до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську, щоб отримати вантаж казахстанської сирої нафти.
Наразі такер йде власним ходом, нафта не вилилась. Усі 24 члени екіпажу в безпеці, минулося без постраждалих. Міністерство енергетики Казахстану заявило, що на момент атаки на борту не було казахстанської нафти.
Міністр судноплавства Греції Васіліс Кікіліас заявив, що його країна захищатиме інтереси свого флоту і порушить це питання в Європейській раді.
- Танкери, що заходять у російські порти, не вперше зазнають атак у Чорному морі. Так, 28 листопада у виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі сталися вибухи на підсанкційних танкерах російського тіньового флоту: Kairo і Virat. Джерела «Бабеля» в СБУ повідомили, що це була спільна операція СБУ і ВМС ЗСУ. Танкери атакували морськими дронами Sea Baby.