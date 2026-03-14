Грецький танкер пошкоджений через атаку в Чорному морі — він прямував у Новоросійськ

Міністерство судноплавства Греції повідомило, що грецький нафтовий танкер Maran Homer зазнав пошкоджень через атаку снаряда або дрона в Чорному морі, коли прямував до Росії.

Про це пишуть Bloomberg і Reuters.

Судно зазнало атаки вранці 14 березня приблизно за 26 кілометрів від російського чорноморського порту Новоросійськ — у міжнародних водах. Воно очікувало наказу зайти до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську, щоб отримати вантаж казахстанської сирої нафти.

Наразі такер йде власним ходом, нафта не вилилась. Усі 24 члени екіпажу в безпеці, минулося без постраждалих. Міністерство енергетики Казахстану заявило, що на момент атаки на борту не було казахстанської нафти.

Міністр судноплавства Греції Васіліс Кікіліас заявив, що його країна захищатиме інтереси свого флоту і порушить це питання в Європейській раді.