«Циркони», «Іскандери», «Калібри» — росіяни за ніч запустили по Україні 68 ракет і 430 дронів. Скільки збила ППО

Російські війська в ніч проти 14 березня випустили для атаки на Україну 68 ракет різних типів і 430 ударних дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила 460 повітряних цілей росіян, зокрема:

одну з двох протикорабельних ракет «Циркон»;

сім з 13 балістичних ракет «Іскандер-М» / С-400;

усі 25 крилатих ракет «Калібр»;

усі 24 крилаті ракети Х-101;

одну з чотирьох керованих авіаракет Х-59/69;

402 з 430 ударних дронів.

Ще шість ракет і 28 ударних дронів влучили в 11 місцях, уламки впали на семи локаціях.

Основним напрямком удару була Київщина — там загинули 4 людини, 15 постраждали. Били росіяни й по Запорізькому району— там поранені четверо людей, зокрема двоє дітей. Пошкоджений приватний будинок.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Також цієї ночі російський дрон влучив у приміський поїзд на Харківщині. Постраждали машиніст та його помічник. Пошкоджено тепловоз, який використовували через відсутність напруги в контактній мережі.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Під атакою росіян була також енергетика — на ранок є знеструмлення у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У частині регіонів діють графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів.