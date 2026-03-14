Росіяни вночі масовано атакували Київщину — є загиблі й постраждалі, виникли перебої зі світлом

У ніч проти 14 березня російські військові атакували Київську область дронами та ракетами. Загинули четверо людей, ще 15 — поранені.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Під ударом росіян опинилися житлові будинки, заклади освіти, підприємства та обʼєкти критичної інфраструктури. У чотирьох районах пошкоджені майже 30 обʼєктів.

У Вишгородському районі пошкоджені багатоповерхівка та складські приміщення.

У Броварському районі — два приватні будинки, гуртожиток, нежитлові, офісні та виробничі будівлі, приміщення ресторану, гаражний кооператив, автомобілі.

В Обухівському районі пошкоджені дві школи та дитячий садок, три приватні будинки, багатоповерхівка, нежитлові та виробничі приміщення, а в Бучанському районі — приватний будинок.

У Києві та частині Бучанського району зранку ввели екстрені відключення світла. Також у столиці тимчасово призупинив рух електротранспорт через відключення напруги на деяких ділянках мережі. О 08:20 його відновили.