Сирський: Росія до квітня планує збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі

До 1 квітня російська армія планує збільшити чисельність своїх військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Він зазначив, що за даними розвідки, цього року росіяни пришвидшують формування підрозділів БпЛА, намагаючись змінити хід бойових дій, зокрема, на південних напрямках.

До того ж росіяни вже можуть виробляти понад 19 тисяч FPV-дронів на добу. Водночас, за словами Сирського, українські війська і надалі утримують перевагу в застосуванні цих дронів.

Лише в лютому українські дрони атакували понад 105 тисяч цілей росіян, з яких чверть припадає на угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ. А FPV-дрони за місяць на оптоволокні влучили у понад 4 тисячі позицій пілотів армії РФ.

Також для протидії ударним дронам у підрозділах Збройних Сил створюють взводи перехоплювачів БпЛА. Їхнє завдання — знищення FPV-дронів, квадрокоптерів, ударних безпілотників противника, поліпшення логістики для наших військ. Застосовуються антидронові рушниці, засоби РЕБ, сіткомети тощо.