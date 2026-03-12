Україна та Польща евакуювали 16 українців з Близького Сходу до Варшави

Міністерства закордонних справ України та Польщі провели евакуацію 16 громадян України з Близького Сходу до Варшави.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Евакуація відбулася 11 —12 березня за участю дипломатів України в Польщі, Обʼєднаних Арабських Еміратів, Катару та Кувейту. Евакуйовані українці опинилися у складній ситуації через бойові дії в регіоні, тому їх доставили до Варшави.

Що відбувається на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У цих атаках загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців. Нового аятолу обрали 8 березня, ним став Моджтаба Хаменеї — син загиблого Алі Хаменеї.

Іран у відповідь почав атакувати балістичними ракетами Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. У перший день атак Іран запустив загалом 541 безпілотник.