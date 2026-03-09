Зеленський підписав закон про відстрочку для військових за «контрактом 18–24»

Президент України Зеленський підписав законопроєкт № 13574, який гарантує річну відстрочку від мобілізації для військових, що завершили службу за «контрактом 18—24».

Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту.

Документ встановлює 12-місячну відстрочку від мобілізації для громадян віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану уклали контракт строком на один рік та були звільнені з військової служби після його закінчення.

Що передбачає програма «Контракт 18—24»

В Україні 11 лютого офіційно запустили контракт на рік для громадян 18—24 років, які наразі не підлягають мобілізації. Основні умови: демобілізація після року служби, можливість заробити до 2 мільйонів гривень за рік.

За контракт можна буде отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби. Добровольцям гарантуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також будуть доплати за бойові завдання.

Також для таких добровольців пропонуватимуть іпотеку під 0%, безкоштовне навчання в університеті, дозвіл на виїзд за кордон після року служби та інші соціальні гарантії. Детально з умовами можна ознайомитись тут і тут.

Громадяни віком від 18 до 24 років, які підпишуть контракт, можуть обіймати лише бойові посади.