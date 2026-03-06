CNN: США мають розвіддані, що Китай готується надати Ірану фінансову допомогу і компоненти до ракет

У розвідки США є інформація, що Китай може готуватися надати Ірану фінансову допомогу та передати запчастини й компоненти для ракет.

Про це пише CNN з посиланням на три джерела.

Медіа зазначає, що досі Китай не бажав втручатися у війну на Близькому Сході. Країна сильно залежить від іранської нафти й тисне на Тегеран, аби той забезпечив безпечний прохід суден через Ормузьку протоку.

«Китай обережніший у своїй підтримці Ірану. Він хоче, щоб війна закінчилася, оскільки вона ставить під загрозу його енергопостачання», — сказало одне з поінформованих джерел.

CNN звернулося по коментар до ЦРУ та посольства Китаю у Вашингтоні, у Центральному розвідувальному управлінні коментувати інформацію відмовилися.

Перед цим голова Пентагону Піт Гегсет заявив журналістам, що Росія і Китай нібито «не є факторами» у війні з Іраном. Водночас, за даними джерел CNN, Росія надає Ірану розвіддані про розташування і переміщення американських військ, кораблів і літаків на Близькому Сході. Про це раніше також писало The Washington Post.

У розвідці США вважають, що це підтверджують удари Ірану по тимчасових обʼєктах американських військ у країнах Перської затоки. Так, 1 березня Іран атакував ударним дроном такий обʼєкт американських військових у Кувейті. Тоді загинули шестеро людей, повідомляє CNN.