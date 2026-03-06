Трамп: Ніякої угоди з Іраном не буде, окрім «безумовної капітуляції»

Президент США Дональд Трамп відкидає будь-яку угоду з Іраном і вимагає «безумовної капітуляції».

Про це він написав у своїй соцмережі True Social.

«Ніякої угоди з Іраном не буде, крім БЕЗУМОВНОЇ КАПІТУЛЯЦІЇ! Після цього, а також після вибору ВЕЛИКОГО І ПРИЙНЯТНОГО лідера чи лідерів, ми та багато наших дуже хоробрих союзників і партнерів будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран з межі руйнування, зробивши його економічно кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше», — йдеться в заяві Трампа.

Він додав, що після операції, яку США та Ізраїль розпочали 28 лютого, Іран матиме «велике майбутнє».

«Зробимо Іран знову великим (MIGA)!» — перефразував Трамп свій передвиборчий лозунг MAGA (Make America Great Again).

Війна на Близькому Сході

Зранку 28 лютого США та Ізраїль почали атакувати Іран. Ізраїльтяни назвали операцію «Рев Лева», США — «Епічна лють». У перші хвилини атак загинув верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та майже 40 інших іранських високопосадовців.

Іран у відповідь почав атакувати Ізраїль балістичними ракетами американські бази в країнах Перської затоки: Бахрейні, Кувейті, Катарі та ОАЕ. Деякі іранські дрони й ракети поцілили по обʼєктах інфраструктури та житлових кварталах арабських країн. Наприклад, іранський безпілотник ударив по найбільшому нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії. Там спалахнула пожежа, завод призупинив роботу.

Також Ізраїль атакувала ліванська проіранська «Хезболла», а той завдав удару у відповідь і розпочав наземну операцію.

Станом на ранок 4 березня відомо про 870 загиблих, з них 787 — в Ірані. У США кажуть, що атакували 2 000 обʼєктів, в атаці задіяли 5 000 військових і бомбардувальники-невидимки B-2. У відповідь Іран запустив 500 балістичних ракет і 2 000 дронів.