СБУ вдарила по авіаремонтному заводу та комплексах «Панцир-С2» у Криму, повідомляють джерела «Бабеля»

Дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ в ніч на 6 березня вдарили по авіаремонтному заводу та комплексах «Панцир-С2» в Криму.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в спецслужбі.

Дрони спецслужби влучили у виробничі цехи Євпаторійського авіаремонтного заводу та позиції військової техніки біля аеродрому «Джанкой» (село Пушкіне).

Попередньо, під час атаки дрони поцілили по:

двох комплексах «Панцир-С2»;

дрону «Мохаджер-6» на льотному полі;

зенітній установці ЗУ-23 на вантажівці;

двох паливозаправниках;

наземній станції управління БпЛА «Форпост».

«Систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку Росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники й техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах. Ворог не зможе почуватися в безпеці — особливо на території українського Криму», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран