Опитування: Більшість українців не вірять в успіх нинішніх переговорів і проти виведення військ із Донеччини

Переважна більшість українців — 70% — не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру.

Про це свідчать результати опитування КМІС.

Вірять в успіх переговорів 25%, решта 5% не визначилися. Порівняно із серединою січня 2026 року жодних змін щодо цього питання не відбулося.

КМІС

Крім того, 57% українців категорично відкидають виведення українських військ із Донеччини в обмін на гарантії безпеки від США і Європи. Загалом готові (хоча переважно — неохоче) — 36%. Решта 7% не змогли визначитися або відмовилися відповідати.

У кінці січня 2026 року 52% були категорично проти і 40% загалом були готові підтримати таку пропозицію, у середині січня 2026 року — відповідно 54% і 38%. Тобто в цілому за останній місяць суттєвих змін у громадських настроях не сталося.

КМІС

Опитування проводили упродовж 12—24 лютого методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних регіонах України. Загалом опитали 2 004 респондентів.

Під час опитування половині респондентів (1 003 респонденти) ставилися звичайні моніторингові запитання, які КМІС ставив раніше, в січні 2026 року. Для другої половині респондентів (1 001 респондент) запитання про Донеччину і гарантії безпеки формулювали інакше. Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом близько 1 000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1%.

Переговори України, Росії та США

Першій прямі тристоронні переговори делегацій України, РФ та США пройшли 23—24 січня в Абу-Дабі. Головною їхньою темою були можливі умови завершення війни, конкретних результатів тоді перемовники не досягли.

Наступний раунд переговорів відбувся в Абу-Дабі 4—5 лютого. Сторони зосередились на механізмах припинення вогню та тому, як його будуть контролювати США. Але остаточно узгодити деталі делегації не змогли без політичних рішень на вищому рівні. Тоді ж домовились про перший за останні пʼять місяців обмін полоненими між Україною та Росією — додому повернулися 157 українців.

Після цього Україна, РФ і США 17—18 лютого вели мирні переговори в Женеві. Зеленський тоді казав, що на них військові майже домовились, як моніторити припинення вогню, але в питаннях територій та ЗАЕС прогресу поки що немає.