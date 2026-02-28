Reuters: Верховний лідер Ірану Хаменеї загинув, його тіло вже знайшли

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув, його тіло вже знайшли. Раніше премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що є ознаки загибелі Хаменеї.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Вдень джерела ізраїльського телеканалу Channel 12 повідомляли, що Хаменеї та командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Пакпур могли загинути під час ранкових ударів по Ірану.

Що ще відомо про атаку Ізраїлю та США на Іран

Під час атаки США та Ізраїлю на Іран загинула 201 людина, ще 747 — отримали поранення, повідомив іранський Червоний Півмісяць.

Винищувачі Ізраїлю одночасно скинули сотні боєприпасів, націлених приблизно на 500 цілей, зокрема системи ППО та ракетні пускові установки, повідомила ізраїльська армія.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після початку операції США та Ізраїлю в Ірані оголосила про скликання спеціальної колегії з безпеки 2 березня.

Іран заблокував Ормузьку протоку, яка вважається найважливішим у світі маршрутом транспортування нафти із Саудівської Аравії, Іраку, Ірану та ОАЕ, пише Reuters із посиланням на анонімного чиновника військово-морської місії ЄС.