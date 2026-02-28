Атака Ізраїлю і США на Іран: Що відомо про ситуацію та яка реакція Зеленського

Ізраїль і США 28 лютого вдарили по Ірану, той у відповідь атакував американські бази. «Бабель» зібрав головне, що відомо про цю атаку та реакцію президента Володимира Зеленського.

За оцінкою джерел ізраїльського телеканалу Channel 12, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї та командувач Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Пакпур могли загинути під час ранкових ударів по Ірану, передає The Times of Israel.

Водночас іранський міністр закордонних справ Аббас Арагчі в коментарі NBS News заявив, що Хаменеї та президент Масуд Пезешкіан живі, усі викопосадовці — теж. За його словами, можливо, Іран втратив лише кількох командирів.

Через удар Ізраїлю по жіночій школі в Мінабі на півдні Ірану загинули щонайменше 57 учениць, 60 — поранені, повідомило іранське державне агентство IRNA. Ще 53 учениці досі перебувають під завалами.

За оцінкою Товариства Червоного Півмісяця Ірану, щонайменше 20 із 32 провінцій Ірану обстріляли, повідомило катарське агентство Al Jazeera. Влада Ірану закликала майже 10 мільйонів жителів виїхати зі столиці країни Тегерану.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на початок операції в Ірані. За його словами, «справедливо дати шанс іранському народу позбутися терористичного режиму».

Крім того, міністр оборони Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що сьогодні о 23:00 (за київським часом) відбудеться термінове засідання Організації Обʼєднаних Націй, на якому обговорять ситуацію в Ірані.