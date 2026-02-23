У Британії заарештували експосла у США Мандельсона. Раніше його звільнили з посади через звʼязки з Епштейном

Колишнього посла Великої Британії в США Пітера Мандельсона заарештували в понеділок, 23 лютого, за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляють BBC і Sky News.

Мандельсона доправили з його будинку до поліцейської дільниці Лондону для допиту. Перед цим правоохоронці провели обшуки за двома адресами.

BBCNews

Поліція підозрює експосла у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, він міг передавати конфіденційну інформацію покійному сексуальному злочинцю Джеффрі Епштейну, коли обіймав посаду міністра в справах бізнесу та інновацій у 2009—2010 роках.

19 лютого за тією самою підозрою у Великій Британії заарештували колишнього принца Ендрю — брата короля Чарльза III. Після 12-годинного допиту його відпустили.

Хто такий Пітер Мандельсон

Пітер Мандельсон почав працювати в Лейбористській партії в 1980-х роках і протягом десятиліть був там провідною фігурою. Він — колишній міністр в урядах Тоні Блера і Гордона Брауна, а також єврокомісар від Великої Британії.

У грудні 2024 року Мандельсона призначили послом Великої Британії у США, а вже у вересні 2025 року його звільнили з посади.

Перед цим у США опублікували документи з нібито іменної книги засудженого за сексуальні злочини фінансиста Джеффрі Епштейна, де були привітання від різних впливових людей. Зокрема, там фігурував лист від Мандельсона, в якому він назвав Епштейна своїм «найкращим другом».

Крім того, з опублікованих електронних листів і банківських документів випливає, що Епштейн у 2003—2004 роках зробив три грошових перекази на загальну суму $75 тисяч на імʼя Мандельсона, а у 2009 році відправив £10 тисяч на рахунок його партнера (приблизно $16,3 тисячі по тодішньому курсу).

Мандельсон заперечував будь-які правопорушення зі свого боку. Він казав, що шкодує через дружбу з Епштейном і співчуває його жертвам, а продовжував з ним спілкуватися лише тому, що «повівся на його брехню».

На тлі скандалу Мандельсон вийшов із Лейбористської партії і покинув Палату лордів. Крім того, під загрозою відставки опинився чинний премʼєр-міністр Британії Кір Стармер.