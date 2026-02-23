Українські біженці за кордоном тепер можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків

У Міжнародному реєстрі збитків, завданих Росією, 23 лютого зʼявилась нова категорія заяв — A1.2 «Вимушене переміщення за межі України». Вона стосується українців, які через російську агресію були змушені виїхати за кордон і не можуть повернутися додому.

Про це повідомила нардепка Олена Шуляк — голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування.

За її словами, станом на грудень 2025 року, за різними оцінками, у світі зафіксували 5,86 мільйона біженців з України, з них приблизно 5,3 мільйона — у Європі. Тепер вони мають можливість подавати до міжнародного Реєстру збитків заяви про моральні збитки від вимушеного переміщення за межі України.

Шуляк пояснила, що вимушено переміщеними за межі України будуть вважатися люди, яким надали захист чи притулок в іншій державі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Суми компенсації для заяв у цій категорії визначатимуть, коли почне працювати Компенсаційна комісія.

«Заяви у цій категорії стосуються безпосередньо факту вимушеного переміщення за межі України як форми шкоди, завданої агресією РФ. Тобто йдеться виключно про моральні збитки. Заяви, пов’язані з матеріальними наслідками такого переміщення, зокрема втратою оплачуваної роботи, житла чи іншими економічними втратами, а також депортацією дітей та дорослих, подаються в інших відповідних категоріях реєстру», — пояснила Шуляк.

Нардепка також додала, що з урахуванням нової категорії у Міжнародному реєстрі збитків вже відкрили третину всіх запланованих. Зокрема, до Реєстру вже можна вносити заяви у таких нематеріальних категоріях: вимушене внутрішнє переміщення, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, смерть близького члена сімʼї, зникнення безвісти близького члена сімʼї, катування, примусова праця або служба, депортація дітей та дорослих тощо.

Крім цього, зауважила Шуляк, йдеться і про можливість подаватись у категоріях матеріальних збитків, таких як пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях тощо. Найближчим часом планують відкрити низку інших категорій заяв, зокрема для держави та юридичних осіб.

За словами нардепки, у всіх попередніх категоріях українці подали вже понад 115 тисяч заяв, понад 30 тисяч — вже розглянули і внесли до Реєстру. Очікується, що після відкриття нової категорії, кількість заяв стрімко зросте, оскільки йдеться про мільйони громадян, які є потенційними заявниками.

Реєстр збитків через агресію Росії

Міжнародний реєстр збитків створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада. Працювати він почав у квітні 2024 року.

Одним з інструментів цього реєстру має стати Компенсаційна комісія, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків, у жовтні її створення підтримала ПАРЄ. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.

В Україні також діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а вони мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з Реєстру від держави.

16 грудня у Раді Європи почали формувати Комісію з компенсації Україні збитків від російської агресії.