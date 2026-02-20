Зеленський анонсував новий обмін полоненими найближчим часом

Україна очікує, що найближчим часом відбудеться новий обмін військовополоненими з Росією.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив за результатами доповіді переговорної групи.

«Знайшли конструктив, що найближчими днями визначаться з обміном: в якій кількості та коли він може бути», — зазначив він у коментарі журналістам.

На переговорах усі три сторони визнали: якщо буде закінчення війни та припинення вогню, то його моніторингом будуть займатися передусім американці. У питаннях територій, зокрема Донеччини, конструктиву поки що нема, додав президент.

Зеленський зазначив, що упродовж 10 днів відбудеться ще одна зустріч, найімовірніше — у Женеві.