Трамп дав Ірану 10—15 днів, щоб той погодився на ядерну угоду, інакше «трапляться погані речі»

Президент США Дональд Трамп заявив, що світ дізнається протягом наступних 10 днів, чи зможуть США досягти ядерної угоди з Іраном, чи вдадуться до військових дій.

Про це пише BBC.

На першому засіданні своєї Ради миру у Вашингтоні Трамп, говорячи про переговори з Іраном щодо її ядерної програми, сказав: «Ми повинні укласти змістовну угоду, інакше стануться погані речі».

Пізніше, на борту літака Air Force One, Трамп заявив журналістам, що 10—15 днів «буде достатньо», щоб ухвалити рішення.

Останніми днями США наростили військову присутність на Близькому Сході, водночас повідомлялося про прогрес у переговорах між американськими та іранськими перемовниками у Швейцарії.

Іранський уряд повідомив Генерального секретаря ООН, що розглядатиме американські бази в регіоні як законні цілі, якщо їх використають для будь-якої військової агресії проти Ірану.

Чому США хоче атакувати Іран

Напруження між Іраном та США посилилось через відсутність успіхів у переговорах про ядерну угоду. Через це Штати стягують на Близький Схід додаткове озброєння, а медіа з посиланням на джерела пишуть, що США розглядають варіанти атакувати Іран, щоб посилити тиск.

1 лютого Трамп заявив, що Іран веде «серйозні переговори» зі США про свою ядерну програму, і натякнув на «задовільну» угоду, яка дозволить уникнути військових дій. За словами Трампа, за результатами переговорів він вирішить, як вчинити з Іраном.

В Ірані 15 лютого заявили, що готові розглянути компроміси для досягнення ядерної угоди зі США, якщо американці готові обговорити скасування санкцій.