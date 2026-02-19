Розслідування: Українська модель підшуковувала дівчат для сексуального злочинця Епштейна

Українська модель підшуковувала дівчат для сексуального злочинця Джеффрі Епштейна молодих дівчат. У відповідь бізнесмен оплачував її навчання у США.

Це зʼясували журналісти «Слідства.Інфо», аналізуючи «файли Епштейна».

За даними розслідування, з 2015 до 2019 року Настя Н. підшуковувала для Епштейна молодих дівчат. За це бізнесмен оплачував її навчання у США, , авіаквитки до Києва і назад та візити до салонів краси в Нью-Йорку, а також купив ноутбук.

Журналісти зазначають, що Настя Н. надсилала Епштейну фото та відео кандидаток для ролі «асистенток», деякі з яких потім потрапляли на приватний острів Епштейна, де, за свідченнями жертв, їх ґвалтували.

В одному з листів Епштейн прямо просив Настю Н. знайти «розумну, готову подорожувати» асистентку віком 22–25 років. Настя відповідала, що підшукає відповідних кандидаток і надсилала їхні фото й описи.

Також Епштейн регулярно вносив Настю Н. до свого розкладу, що підтверджує їхній тривалий контакт. З листування випливає, що бізнесмен обіцяв передати Насті Н. $10 тисяч.

Сама Настя Н. після появи матеріалів закрила акаунт в Instagram і від коментарів відмовилася. Її мати повідомила журналістам, що донька «осторонь цих подій».