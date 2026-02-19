Адміністрація Трампа хоче побудувати військову базу на 5 тисяч людей в секторі Гази

Адміністрація президента Дональда Трампа планує побудувати військову базу на 5 тисяч людей у секторі Гази.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на документи «Ради миру».

База займатиме понад 142 гектари та стане оперативним центром для майбутніх Міжнародних сил стабілізації (ISF) — багатонаціонального контингенту, який працюватиме в анклаві. ISF є частиною новоствореної «Ради миру», що має керувати Газою.

План передбачає поетапне будівництво передового пункту розміром 1 400 на 1 100 метрів. На території мають звести 26 броньованих спостережних веж, стрільбище, склад для військової техніки, а також облаштувати мережу бункерів.

Фортифікаційні споруди хочуть розмістити на посушливій рівнині на півдні Гази. За даними видання, кільком міжнародним будівельним компаніям, які мають досвід роботи в зонах бойових дій, уже показали місцевість.

У документах також зазначили, що в разі виявлення людських останків або культурних артефактів роботи мають негайно зупиняти, а територію — огороджувати. За оцінками місцевих служб цивільної оборони, під завалами в Газі можуть залишатися тисячі тіл.

Невідомо, кому належить земля під майбутній обʼєкт, однак значна частина півдня Гази зараз перебуває під контролем Ізраїлю. Представник адміністрації Трампа відмовився коментувати деталі контракту, заявивши, що американські війська не будуть присутні на цій території, а документи, які зʼявилися в медіа, обговорювати не планують.

Що таке «Рада миру»?

30 вересня 2025 року у Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів, який передбачає завершення війни у секторі Гази. Він передбачає, зокрема створення «Ради миру» на чолі з президентом США та колишнім премʼєр-міністром Британії Тоні Блером, амністію для ХАМАС і статус «дерадикалізованої зони, що не становитиме загрози для своїх сусідів», для Гази.

Рада Безпеки ООН уповноважила «Раду миру» створити тимчасові ISF у Газі. За даними ООН, сили відповідатимуть за охорону кордонів анклаву, підтримання порядку, захист цивільних і підготовку палестинських поліцейських підрозділів.

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 19 лютого, провів у Вашингтоні перше засідання «Ради миру» для Гази, в якому взяли участь представники понад 20 країн світу.