У приміщенні ТЦК на Івано-Франківщині стався вибух. Прокуратура розслідує теракт

Уночі 18 лютого у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Коломиї, що на Івано-Франківщині, стався вибух.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Вибуховою хвилею в окремих приміщеннях вибито шибки у вікнах. Люди не постраждали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Прокурори спільно зі Службою безпеки та Нацполіцією з’ясовують усі обставини інциденту, зокрема причину вибуху та причетних до нього людей.