В одеському ТЦК вибухнув невідомий предмет: загинула людина

У Пересипському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в Одесі 21 листопада через вибух загинула людина.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

Там кажуть, що під час спілкування військових ТЦК з громадянином у приміщенні центру стався вибух невідомого предмета, що був у його особистих речах.

Через детонацію громадянин загинув на місці події. Також поранення отримав військовослужбовець ТЦК та СП — його госпіталізували.

Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.