В одеському ТЦК вибухнув невідомий предмет: загинула людина

У Пересипському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в Одесі 21 листопада через вибух загинула людина.
Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.
Там кажуть, що під час спілкування військових ТЦК з громадянином у приміщенні центру стався вибух невідомого предмета, що був у його особистих речах.
Через детонацію громадянин загинув на місці події. Також поранення отримав військовослужбовець ТЦК та СП — його госпіталізували.
Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.
- 30 жовтня у Кременчуці на Полтавщині чоловік відкрив стрілянину в будівлі районного ТЦК. Двоє військовослужбовців ТЦК отримали вогнепальні поранення.