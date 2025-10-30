Чоловік відкрив стрілянину у кременчуцькому ТЦК. Поранені двоє військових

У Кременчуці Полтавської області чоловік відкрив стрілянину в будівлі районного ТЦК. Двоє військовослужбовців ТЦК отримали вогнепальні поранення.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посилання на коментар Сухопутних військ ЗСУ.

За даними Сухопутних військ, 30 жовтня близько 16:00 поліція супроводила військовозобовʼязаного до збірного пункту Кременчуцького районного ТЦК та СП.

Під час оформлення документів і обовʼязкового огляду працівник поліції запитав про наявність заборонених предметів і речовин. У відповідь чоловік дістав пістолет, який, за попередніми даними, переобладнав із травматичного, і здійснив кілька пострілів.

Двоє військових отримали поранення гомілки. Їх госпіталізували, їхнім життям нічого не загрожує.

Стрільця затримала поліція. Йому загрожує від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі за посягання на життя військовослужбовців (стаття 349 Кримінального кодексу України).