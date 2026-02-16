З весни уряд оновлює умови програми «Національний кешбек». Що зміниться

З 1 березня уряд оновлює умови програми «Національний кешбек». До 28 лютого працюватиме єдина ставка — 10% на всі товари, що в програмі.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Що зміниться з початком весни

Відсоток кешбеку залежатиме від категорії товару. Це дасть змогу підсилити українські бренди там, де вони найбільше конкурують з іноземними аналогами.

15% кешбеку — на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику перевищує 35%. Це непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту і тварин, канцелярія. А також тверді й м’які сири, деякі види макаронів і круп.

5% кешбеку — на українські товари в категоріях, де імпорт у споживчому кошику нижчий за 35%. Це хліб, м’ясо, молочна продукція (крім сирів), яйця, олія, овочі, фрукти, риба, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, ліки й товари для саду.

Щоб дізнатися, чи нарахують кешбек і який саме, можна скористатись сканером штрихкодів у застосунку «Дія». Нарахований кешбек можна використати на комуналку, донати українським військовим, на поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.