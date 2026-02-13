СБУ прийшла з обшуками до «Київтеплоенерго». КМДА каже, що це загрожує відновленню опалення для 2 600 будинків, а правоохоронці заперечують

Київська міська державна адміністрація заявила, що 12 і 13 лютого Служба безпеки України провела обшуки в головному офісі «Київтеплоенерго», і це нібито паралізувало роботу комунального підприємства.

Про це йдеться в заяві на сайті КМДА.

Там стверджують, що обшуки в «Київтеплоенерго» проходили на підставі однієї ухвали слідчого судді.

КМДА зазначає, що це зупинило роботу підприємства після російської атаки в ніч на 12 лютого, внаслідок якої були критично пошкоджені енергообʼєкти. Тож тепер, мовляв, під загрозою відновлення теплопостачання для 2 600 будинків у столиці.

В адміністрації додають, що це вже 103-ті за рахунком обшуки на підприємстві з початку повномасштабної війни. Правоохоронці також надіслали 188 запитів на отримання документації та матеріалів.

«Складається враження, що теперішні обшуки також носять явно політичний характер. Другий день поспіль представники СБУ збирають на підприємстві усі документи, які хоч якось пов’язані з підготовкою до опалювального сезону або відновленням енергетики. Вилучаються навіть проєкти ще неукладених договорів, від яких безпосередньо залежить відновлення енергетики після руйнувань і підготовка до наступної, не менш складної», — йдеться в заяві КМДА.

Пізніше в коментарі «Бабелю» Служба безпеки України підтвердила обшуки. Разом із Нацполіцією вони перевіряють, чи посадовці КМДА та низки профільних комунальних підприємств належно захищали об’єкти критичної інфраструктури Києва.

В СБУ наголошують, що обшуки в «Київтеплоенерго» відбувалися «із суворим дотриманням законодавства та жодним чином не впливали на технологічні процеси підприємства і на роботу підрозділів, задіяних у відновленні інфраструктури».