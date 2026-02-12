Зеленский доручив підготувати проєкти договорів про гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Міністерству оборони невідкладно підготувати проєкти міжнародних договорів про гарантії безпеки для України.

Він підписав відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони.

Контроль за виконанням рішення Зеленський поклав на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Що відомо про гарантії безпеки для України

29 грудня президент Зеленський розповів, що США погодилися на сильні гарантії безпеки для України на 15 років. Україна запропонувала продовжити термін гарантій на 30—50 років, і президент США Дональд Трамп пообіцяв подумати. Зміст документа поки що невідомий.

Україна також хоче отримати гарантії безпеки від ЄС, передусім йдеться про членство в Євросоюзі. Президент України підписав із лідерами Франції та Великої Британії декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після війни.

8 січня Зеленський заявив, що угода зі США фактично готова до фіналізації на найвищому рівні з президентом США Дональдом Трампом.

У вечірньому зверненні 9 лютого президент сказав, що документи про гарантії безпеки вже готові.