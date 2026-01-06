Зеленський провів пресконференцію з європейськими лідерами. Головне

Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» з європейськими лідерами.

Про це стало відомо з трансляції на YouTube-каналі Офісу президента.

Гарантії безпеки

Президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і Володимир Зеленський підписали декларацію про розгортання багатонаціональних сил в Україні після завершення війни.

Зеленський сказав, що документи про гарантії безпеки готові. Україна розраховує найближчим часом підписати угоду про гарантії зі США. Також, за його словами, мирний план ще допрацьовуватимуть найближчими тижнями.

Українська армія та розгортання іноземних військ

Макрон заявив, що чисельність української армії після припинення війни становитиме 800 тисяч, партнери зобов’язалися її підтримувати. За його словами, моніторинг припинення вогню між Україною та РФ забезпечуватимуть США.

Також Макрон заявив, що союзники юридично будуть зобовʼязані підтримувати Україну, якщо Росія знову нападе. Тим часом Британія та Франція домовилися створити військові центри по всій Україні після узгодження припинення вогню, повідомив Стармер.

Італія не буде розміщувати свої війська в Україні в межах гарантій безпеки, заявила премʼєрка Італії Джорджа Мелоні. Німеччина готова зробити це в сусідніх країнах, прилеглих до НАТО, повідомив Мерц.

Також Фрідріх Мерц заявив: «Німеччина візьме на себе відповідальність за безпеку України та всього континенту».