Зеленський: Угода про гарантії безпеки готова до фіналізації з Трампом

Угода зі США про гарантії безпеки для України фактично готова до фіналізації на найвищому рівні з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді української переговорної групи.

Президент додав, що на вчорашній зустрічі з американською делегацією у Парижі обговорили, зокрема, документи щодо відновлення та економічного розвитку, а також «складні питання з базової рамки для закінчення війни».

«Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек — чи готовий агресор реально закінчувати війну», — додав він.