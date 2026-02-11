Британія приєднається до ініціативи PURL із закупівлі зброї для України — виділить $205 мільйонів

Велика Британія вирішила долучитися до програми НАТО PURL із закупівлі американської зброї для України.
Про це виданню Politico повідомило британське Міноборони.
Міністр оборони Джон Гілі підтвердив, що його країна виділить на програму PURL £150 мільйонів (приблизно $205 мільйонів).
«Разом ми повинні надати Україні критично необхідну протиповітряну оборону у відповідь на жорстокий наступ Путіна», — додав британський міністр.
За даними видання, наразі три чверті з 32 членів НАТО зобовʼязалися приєднатися до ініціативи PURL. Також серед учасників Австралія та Нова Зеландія. Посадовці НАТО нещодавно заявляли, що до програми скоро долучиться і Японія.
- Механізм PURL розробили НАТО та США в серпні 2025 року. Він дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї, військового обладнання та боєприпасів для України через спільні внески. Україна формує список потреб в озброєннях та боєприпасах, він узгоджується на рівні НАТО, після чого відбувається закупівля коштом партнерів. На кінець грудня внески партнерів у програму сягнули $4,18 мільярда.