Британія приєднається до ініціативи PURL із закупівлі зброї для України — виділить $205 мільйонів

Велика Британія вирішила долучитися до програми НАТО PURL із закупівлі американської зброї для України.

Про це виданню Politico повідомило британське Міноборони.

Міністр оборони Джон Гілі підтвердив, що його країна виділить на програму PURL £150 мільйонів (приблизно $205 мільйонів).

«Разом ми повинні надати Україні критично необхідну протиповітряну оборону у відповідь на жорстокий наступ Путіна», — додав британський міністр.

За даними видання, наразі три чверті з 32 членів НАТО зобовʼязалися приєднатися до ініціативи PURL. Також серед учасників Австралія та Нова Зеландія. Посадовці НАТО нещодавно заявляли, що до програми скоро долучиться і Японія.