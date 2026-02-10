Медіа: Японія планує приєднатися до ініціативи PURL із закупівлі військового обладнання для України

Японія планує доєднатися до ініціативи НАТО PURL із закупівлі американського військового обладнання для України. Офіційно про участь Японії оголосять незабаром.

Про це пише японське медіа NHK з посиланням на посадовців НАТО.

Джерела заявили, що Японія проінформувала про свої плани кількох членів НАТО та Україну. Вона профінансує лише нелетальне оборонне обладнання, що може включати радарні системи й бронежилети.