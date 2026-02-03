У паризьких офісах компанії X провели обшук, а її власника Ілона Маска викликали на допит

Французька поліція 3 лютого провела обшуки в паризькому офісі соцмережі X Ілона Маска та викликала мільярдера на допит у межах розширеного розслідування щодо компанії та її чат-бота з ШІ Grok.

Про це пише CNN.

Обшуки пов’язані зі справою, відкритою в січні 2025 року, коли французькі прокурори почали досліджувати контент, рекомендований алгоритмом X. У липні того ж року розслідування розширили, включивши до нього чат-бот зі штучним інтелектом Grok, який створював сексуалізовані діпфейки та заперечував Голокост.

За даними прокуратури, голову X Маска та колишню гендиректорку компанії Лінду Яккаріно викликали на слухання у квітні. Працівників X допитуватимуть як свідків.

Прокуратура Парижу повідомила, що перевірятиме низку можливих злочинів, зокрема співучасть у зберіганні й поширенні дитячої порнографії та порушення прав людини через сексуальні діпфейки.