Трамп: Індія погодилась не купувати російську нафту — це допоможе зупинити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп після розмови з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді заявив, що той погодився припинити купувати російську нафту.

Про це Трамп написав у Truth Social.

Президент США вважає, що такий крок допоможе закінчити війну в Україні, «в якій щотижня гинуть тисячі людей».

Натомість, за словами Трампа, Індія закуповуватиме нафту у США та, можливо, з Венесуели.

Крім того, Трамп повідомив про американсько-індійську угоду, за якою Вашингтон зменшив мита проти Нью-Делі з 25% до 18%. За його словами, Моді зобовʼязався купувати американську продукцію на вищому рівні.

«Енергетика, технології, сільське господарство, вугілля та багато інших продуктів. Наші дивовижні відносини з Індією будуть ще міцнішими в майбутньому. Премʼєр Моді і я — дві людини, які чогось досягають, чого не можна сказати про більшість», — зазначив президент США.