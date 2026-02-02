Трамп: Індія погодилась не купувати російську нафту — це допоможе зупинити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп після розмови з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді заявив, що той погодився припинити купувати російську нафту.
Про це Трамп написав у Truth Social.
Президент США вважає, що такий крок допоможе закінчити війну в Україні, «в якій щотижня гинуть тисячі людей».
Натомість, за словами Трампа, Індія закуповуватиме нафту у США та, можливо, з Венесуели.
Крім того, Трамп повідомив про американсько-індійську угоду, за якою Вашингтон зменшив мита проти Нью-Делі з 25% до 18%. За його словами, Моді зобовʼязався купувати американську продукцію на вищому рівні.
«Енергетика, технології, сільське господарство, вугілля та багато інших продуктів. Наші дивовижні відносини з Індією будуть ще міцнішими в майбутньому. Премʼєр Моді і я — дві людини, які чогось досягають, чого не можна сказати про більшість», — зазначив президент США.
- 23 жовтня 2025 року США ввели санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу» — це дві найбільші російські нафтогазові компанії. До санкційного списку також потрапила низка їхніх дочірніх компаній.
- Наприкінці грудня Bloomberg писало, що індійська компанія Reliance Industries Ltd., яка володіє найбільшим у світі нафтопереробним комплексом, відновила імпорт російської сирої нафти зі знижкою. А наприкінці січня 2026-го стало відомо, що Індія збільшує закупівлі нафти з Анголи, Бразилії та ОАЕ, щоб скоротити залежність від поставок з РФ.