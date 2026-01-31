Віткофф заявив про «продуктивні» переговори з російським представником щодо України, Зеленський анонсував зустріч наступного тижня

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив про «продуктивні і конструктивні» переговорів з російським спецпредставником Кирилом Дмитрієвим у Флориді в межах американських зусиль із посередництва для досягнення мирного врегулювання війни в Україні.

Про це він написав у X.

За словами Віткоффа, до американської делегації також увійшли міністр фінансів США Скотт Бессент, зять президента США Джаред Кушнер, а також старший радник Білого дому Джош Груенбаум.

У заяві наголошується, що американська сторона «підбадьорена» результатами зустрічі та розцінює її як сигнал готовності Росії рухатися в напрямку мирного врегулювання.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна розраховує на зустрічі наступного тижня.