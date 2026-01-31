З окупованої Херсонщини повернули ще одну групу українських дітей

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA та за сприяння команди Save Ukraine на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще одну групу дітей і підлітків із тимчасово окупованої частини Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Серед них — хлопці та дівчата віком від 8 місяців до 17 років. Зокрема, 11-річну дівчинку окупаційна влада намагалася примусово помістити до інтернату, а проти її матері відкрила кримінальну справу та незаконно позбавила батьківських прав через службу жінки в лавах ЗСУ.
Прокудін також повідомив, що російські військові неодноразово вивозили хлопчиків п’яти та одинадцяти років до районного центру на так звані суди, де дітей допитували, принижували та знущалися з їхнього батька на їхніх очах. Наразі всі повернуті діти перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу.
З початку 2026 року, за словами Прокудіна, з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію вже повернули 19 дітей.
- Депортація українських дітей — один з воєнних злочинів Росії, за це Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та дитячого омбудсмана РФ Марії Львової-Бєлової. Україна офіційно підтвердила, що Росія викрала майже 19,5 тисячі українських дітей. Сама РФ каже, що вивезла 744 тисячі дітей. В Україну вдалося повернути лише близько 1 800. Україна також має докази, що Білорусь бере участь у депортації українських дітей.
- 3 грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає повернути всіх незаконно вивезених українських дітей.