Росія нібито погодилася припинити удари по Україні до 1 лютого на прохання президента США Дональда Трампа

Росія нібито погодилася «утриматися» від ударів по Україні до 1 лютого на прохання президента США Дональда Трампа.
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам.
За його словами, Москва пішла на такий крок для «створення сприятливих умов для переговорів».
Пєсков також зазначив, що 1 лютого, ймовірно, може відбутися новий раунд переговорів в Абу-Дабі.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за минулу ніч ударів по енергетичних обʼєктах не було. Він зазначив, що наразі армія РФ переорієнтується на удари по логістиці.
- Напередодні повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до Путіна з проханням тимчасово припинити масовані удари по Києву та інших українських містах. За словами Трампа, російський лідер погодився.
- Американський президент пояснив, що звернувся до Путіна на тлі тижня аномальних морозів в Україні. Він наголосив, що за таких погодних умов обстріли енергетичної та цивільної інфраструктури могли б призвести до ще масштабніших гуманітарних наслідків.