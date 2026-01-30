Новини

Росія нібито погодилася припинити удари по Україні до 1 лютого на прохання президента США Дональда Трампа

Автор:
Юлія Завадська
Дата:

Росія нібито погодилася «утриматися» від ударів по Україні до 1 лютого на прохання президента США Дональда Трампа.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам.

За його словами, Москва пішла на такий крок для «створення сприятливих умов для переговорів».

Пєсков також зазначив, що 1 лютого, ймовірно, може відбутися новий раунд переговорів в Абу-Дабі.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за минулу ніч ударів по енергетичних обʼєктах не було. Він зазначив, що наразі армія РФ переорієнтується на удари по логістиці.

  • Напередодні повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до Путіна з проханням тимчасово припинити масовані удари по Києву та інших українських містах. За словами Трампа, російський лідер погодився.
  • Американський президент пояснив, що звернувся до Путіна на тлі тижня аномальних морозів в Україні. Він наголосив, що за таких погодних умов обстріли енергетичної та цивільної інфраструктури могли б призвести до ще масштабніших гуманітарних наслідків.