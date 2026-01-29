Трамп попросив Путіна «не стріляти по Києву та інших містах» тиждень. У відповідь Путін нібито погодився

Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до Путіна з проханням тимчасово припинити масовані ракетні удари по Києву та інших українських містах. За словами Трампа, російський лідер погодився на цю вимогу.

Про це Трамп повідомив журналістам під час спілкування в Білому домі.

Американський президент пояснив, що звернувся до Путіна на тлі тижня аномальних морозів в Україні. Він наголосив, що за таких погодних умов обстріли енергетичної та цивільної інфраструктури могли б призвести до ще масштабніших гуманітарних наслідків.

«Йшлося про дуже холодний тиждень — такі морози, яких українці раніше не переживали. Ударити по містах у цей момент означало б завдати величезної шкоди мирним людям», — сказав Трамп.

За його словами, він прямо попросив Путіна не обстрілювати Київ та інші міста протягом цього періоду. «Я особисто попросив Путіна не стріляти. І він погодився це зробити», — заявив президент США.

Трамп також зазначив, що українська сторона спочатку з недовірою поставилася до цієї інформації. Водночас, за його словами, після підтвердження українці з полегшенням сприйняли новину, зважаючи на складну ситуацію в країні.

Президент США не уточнив, у якому форматі відбувалася розмова з Путіним — чи йшлося про телефонний дзвінок, чи про інші канали комунікації. Також він не повідомив, чи були залучені до перемовин інші посадовці або міжнародні посередники.

Раніше під час спілкування з Трампом 28 січня одна з журналісток звернула увагу на спільну фотографію американського президента з Путіним, розміщену в Білому домі.

Офіційних підтверджень домовленості з боку Кремля або української влади наразі не надходило. Також незрозуміло, чи йдеться про повне припинення ударів, чи лише про тимчасову паузу.

На тлі заяви Трампа експерти зазначають, що навіть короткострокове зменшення інтенсивності атак могло б дати Україні змогу стабілізувати роботу енергосистеми в умовах сильних морозів і знизити навантаження на критичну інфраструктуру.