ЄС звільнить США та Катар від перевірок у межах заборони російського газу

Європейський Союз планує звільнити США та Катар від додаткових перевірок у межах політики поступової відмови від російського газу.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з новими правилами, компанії, які постачають газ до ЄС, повинні будуть за п’ять днів до прибуття вантажу подавати підтвердження країни походження палива. Водночас для основних постачальників і держав із низьким ризиком постачання російського газу ця вимога не діятиме.

До переліку таких країн, окрім США та Катару, також входять Норвегія, Велика Британія, Алжир і Нігерія. У 2025 році Норвегія стала найбільшим постачальником газу до ЄС, далі йшли США, а Росія опинилася лише на третьому місці.

У Єврокомісії зазначили, що документ ще перебуває на стадії доопрацювання і може зазнати змін перед офіційним ухваленням. Він має пришвидшити імпорт альтернативних енергоресурсів і посилити енергетичну безпеку блоку.

ЄС планує повністю відмовитися від імпорту російського газу до кінця 2027 року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну обсяги постачання різко скоротилися, а країни Євросоюзу почали активніше шукати альтернативні джерела енергії.

У 2025 році Норвегія постачила до ЄС 89 мільярдів кубометрів газу, США — 81 мільярд, тоді як Росія — лише 37 мільярдів кубометрів. Для порівняння, у 2021 році обсяг російського газу на європейському ринку сягав 151 мільярда кубометрів.

ЄС і відмова від російського газу

У травні 2022 року ЄС висунула пропозицію REPowerEU — це план Єврокомісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

У травні 2025 року Європейська комісія оприлюднила план повної відмови від російських енергоносіїв. До нього ввійшли такі пункти:

Повне припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Російський газ краще відстежуватимуть на європейських ринках, а нові контракти з російськими постачальниками опиняться під забороною, як і спотові угоди.

ЄС вводитиме нові обмеження проти тіньового флоту Росії. Це судна для транспортування нафти, які Росія використовує для обходу західних санкцій.

Обмеження нових контрактів за участі «Євроатому» з постачання урану, збагаченого урану та інших ядерних матеріалів з Росії.

Завдяки плану REPowerEU з травня 2022 року ЄС зменшив частку імпорту російського газу з 45% до 19%. Але у 2024 році імпорт російського газу знову почав зростати.

У вересні цього року Bloomberg і Reuters писали про те, що Євросоюз планує пришвидшити відмову від російського скрапленого природного газу в 19-му пакеті санкцій, який затвердили 23 жовтня.