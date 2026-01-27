Голова МЗС Сибіга: Зеленський готовий особисто обговорити з Путіним питання ЗАЕС і територій

Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним для вирішення «найчутливіших питань» потенційної мирної угоди. Ідеться про території та Запорізьку АЕС.

Про це в інтервʼю «Європейській правді» сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Він зазначив, що Україна розраховує на підписання мирного плану з 20 пунктів за умови, що він буде повністю погоджений. Утім, за словами міністра, перешкодою в мирному процесі й надалі лишається Росія.

Голова МЗС також розповів, що під час перемовин в Абу-Дабі за участі України, Росії та США були двосторонні зустрічі між членами української та російської делегацій. Сибіга назвав перемовини «дуже складними», але відзначив якісну зміну складу переговорної групи РФ.

«Це інші люди, і там вже не було цих псевдоісторичних лекцій. Розмови були дуже фокусовані», — сказав Сибіга.

Український міністр також пояснив, що 20-пунктний мирний план Україна підпише зі США, і те саме окремо зроблять Росія зі США. Підпису європейської сторони не буде, але, як зазначив Сибіга, вона присутня в мирному процесі й у домовленостях про безпекові гарантії.

Також передбачається ратифікація безпекових гарантій, зокрема в Конгресі США. Голова МЗС наголосив, що американських військ в Україні не буде, однак окремі європейські партнери готові розмістити свій контингент — за умови американського «бекстопу».

Серед інших принципових пунктів: присутність західних військ як фактор стримування Росії, розвиток власного виробництва ППО та далекобійної зброї, а також членство України в ЄС як складова системи безпеки і гарантія для майбутніх інвестицій.

Тристоронні переговори в Абу-Дабі

23 і 24 січня в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори за участі представників України, Росії та США. Головною темою були можливі умови завершення війни.

Українська делегація доповіла президенту, що на зустрічі обговорили низку вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни. Також говорили і про «складні політичні питання, які досі не вирішені».

Наступний раунд перемовин відбудеться в Абу-Дабі цього тижня. Президент Зеленський казав, що це може статися у неділю, 1 лютого.