В Україні викрили білоруську шпигунку, яка намагалася потрапити до ГУР

ГУР та СБУ викрили агентку білоруського КДБ, яка намагалася інфільтруватися до одного з підрозділів української воєнної розвідки. 35-річну жінку затримали у Києві, їй оголосили підозру в шпигунстві.

Про це повідомили в ГУР.

Операція тривала декілька місяців. Під час неї співробітники вели з агенткою оперативну гру: під виглядом секретних даних їй передавали дезінформацію, документуючи при цьому її злочинні дії.

За даними слідства, жінка працювала на білоруський КДБ з 2015 року. У 2020 році її відрядили до України під прикриттям журналістської діяльності. Після роботи на підсанкційному каналі «112» вона влаштувалася в одне з провідних українських медіа.

За наказом кураторів вона виїхала до однієї з країн ЄС для додаткового інструктажу. Її завданням було збирати інформацію про білорусів та росіян, які воюють проти держави-агресора на боці України, а також встановлювати контакти з працівниками посольства КНР у Києві для збору відомостей про діяльність китайських дипломатів.

Після збору доказової бази агентку затримали в Києві. Під час обшуку вилучили смартфон і диктофон, які вона використовувала для збору закритої інформації. Наразі шпигунка перебуває під вартою. Їй загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.