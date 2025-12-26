СБУ зірвала замах на офіцера ГУР у Києві. Кілер на замовлення ФСБ намагався застрелити військового у закладі

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера Головного управління розвідки.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Співробітники СБУ затримали кілера на гарячому, коли він дістав пістолет і прицілився у військового ГУР МО в одному зі столичних закладів.

Затриманий — 28-річний громадянин центральноазійської країни. Росіяни завербували нападника у його рідній державі, коли він шукав легких заробітків у телеграм-каналах. За вбивство офіцера ГУР йому пообіцяли $50 тисяч та легалізацію в одній з країн ЄС.

Чоловік прибув в Україну під виглядом туриста і спочатку зупинився у Первомайську на Миколаївщині. Там він придбав декілька смартфонів та SIM-картки, які регулярно змінював, щоб звʼязуватися з ФСБ.

Згодом іноземець виїхав до Києва, отримав від куратора фото потенційної «цілі», її орієнтовної геолокації та координати схрону, з якого забрав пістолет з набоями.

Під час затримання у нього вилучили пістолет і смартфон із доказами зв’язку з ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Підозрюваний зараз перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.