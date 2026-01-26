У лікарні помер рятувальник, який потрапив під російський удар по Києву 9 січня

У понеділок, 26 січня, у Києві помер рятувальник Олександр Зібров, поранений під час повторного обстрілу 9 січня по Дарницькому району міста. За його життя лікарі боролися 18 днів.

Про це повідомив голова ДСНС Андрій Даник.

Загиблому було 36 років, він служив у 24 державній пожежно-рятувальній частині.

«Ворог забрав ще одне життя сміливого і відважного вогнеборця, люблячого чоловіка і турботливого батька. Він отримав важкі травми, захищаючи людей попри страшну небезпеку», — зазначив Андрій Даник.

9 січня в Дарницькому районі Києва внаслідок російського удару по багатоповерхівці загорілися верхні поверхи будинку та автомобілі. Під час повторного обстрілу по місцю роботи екстрених служб було поранено п’ятьох рятувальників. Також відомо про загибель медика.