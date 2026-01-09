У Києві четверо загиблих через атаку Росії, по всьому місту — екстрені відключення

У Києві чотири людини загинули через російську атаку 9 січня, ще 25 людей постраждали.

Про це повідомив на брифінгу пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, передає Укрінформ.

Серед загиблих — медик швидкої Сергій Смоляк, який виїхав на виклик після перших ударів. Він загинув після повторного удару по будинку в Дарницькому районі.

Міненерго вранці писало, що 500 тисяч жителів міста та області залишились без світла. У ДТЕК повідомили, що через атаку і перевантаження мереж у місті ввели екстрені відключення, графіки світла зараз не діють.

За словами премʼєрки Юлії Свириденко, росіяни цілеспрямовано атакували районні котельні. Як наслідок: половина багатоквартирних будинків Києва (майже 6 тисяч) наразі без тепла, також у місті перебої з водопостачанням. Без води і тепла залишилась і Верховна Рада.