У Києві четверо загиблих через атаку Росії, по всьому місту — екстрені відключення

У Києві чотири людини загинули через російську атаку 9 січня, ще 25 людей постраждали.
Про це повідомив на брифінгу пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий, передає Укрінформ.
Серед загиблих — медик швидкої Сергій Смоляк, який виїхав на виклик після перших ударів. Він загинув після повторного удару по будинку в Дарницькому районі.
Міненерго вранці писало, що 500 тисяч жителів міста та області залишились без світла. У ДТЕК повідомили, що через атаку і перевантаження мереж у місті ввели екстрені відключення, графіки світла зараз не діють.
За словами премʼєрки Юлії Свириденко, росіяни цілеспрямовано атакували районні котельні. Як наслідок: половина багатоквартирних будинків Києва (майже 6 тисяч) наразі без тепла, також у місті перебої з водопостачанням. Без води і тепла залишилась і Верховна Рада.
- У ніч проти 9 січня росіяни запустили по Україні 226 дронів та 18 ракет. По Львівській області вдарили ракетою середнього радіусу дії «Орєшнік» — це вперше балістика атакувала регіон.