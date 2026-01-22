Нові грецькі танкери вперше долучилися до тіньового флоту РФ

Вперше до перевезення російської нафти залучили нові грецькі танкери, а не старі судна з тіньового флоту. Судновласників підштовхнули різке зростання фрахтових ставок і дефіцит доступних кораблів.

Про це пише Bloomberg.

Причина — це те, що наприкінці 2025 року США та ЄС внесли до чорних списків дуже багато танкерів, пов’язаних із торгівлею російською нафтою. За оцінкою аналітиків, бракує понад 50 танкерів, які раніше возили російську нафту.

Формально перевезення російської нафти не заборонене, якщо ціна вантажу не перевищує цінову стелю. Але такі рейси часто залишаються без підтримки західних страхових компаній. Саме тому тривалий час цю нішу закривав тіньовий флот зі старих і зношених суден, які не надто шкода втратити.

Через падіння цін російська нафта тепер продається з великим запасом до санкційної стелі, тож судновласники менше бояться порушити обмеження. До перевезень долучилися Dynacom Tankers Management і Capital Ship Management — обидві компанії використали свої нові танкери.

Танкер Argeus I, що належить Capital Ship Management, доставив до індійського порту Парадіп понад 700 тисяч барелів Urals — це його перший рейс із російською нафтою. Танкер Rodos доправив вантаж до Китаю, а Samothraki — до індійського порту Вадінар. Обидва судна контролює Dynacom.

Використання нових танкерів не знімає ризиків: страхові компанії можуть уникати таких суден через загрозу майбутніх санкцій. Втім, судновласники вважають, що нинішні прибутки це компенсують.

Наприкінці грудня середня ставка перевезення нафти сорту Urals з порту Приморськ до західного узбережжя Індії перевищила $60 за тонну — це найвищий рівень за два роки. Для порівняння: на початку минулого року вона становила близько $25.

Цінова стеля на російську нафту

Історія обмежень проти ціни на нафту РФ розпочалася у грудні 2022 року, коли країни G7, а також Австралія та ЄС встановили максимальну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. У лютому 2023 року ввели окремі обмеження на нафтопродукти: $100 за барель дизелю і $45 — мастила.

18 липня 2025 року ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Згідно з ним, максимальна ціна на російську нафту знизилася з $60 до $47,6 за барель. Рішення набуло чинності 3 вересня 2025 року.

У вересні 2025 Канада теж знизила цінову стелю на російську нафту — на 12%, узгоджуючи свої санкції із союзниками та посилюючи економічний тиск на Москву. До неї доєдналася і Британія.

Вже у січні 2026 року Європейський Союз оголосив про зниження ціни на російську нафту до $44,1 за барель із 1 лютого 2026 року. Розрахунок цінової стелі відбувається двічі на рік за такою схемою: середня ринкова ціна за останні три місяці мінус 15%.