Путін запропонував сплатити $1 мільярд у «Раду миру» Трампа із заморожених активів Росії

Путін запропонував переказати $1 мільярд внеску до «Ради миру», яка має контролювати відбудову сектора Гази, коштом заморожених у США російських активів.

Про це пишуть російські медіа.

При цьому рішення про участь РФ у «Раді миру» президента США Дональда Трампа Кремль офіційно ще не ухвалив. За словами Путіна, Міністерству закордонних справ РФ доручили спочатку вивчити пропозиції щодо роботи ради та провести консультації з партнерами.

Водночас, зважаючи на «особливі відносини РФ з палестинським народом», Путін запропонував уже зараз спрямувати $1 мільярд до «Ради миру», навіть до ухвалення рішення про членство. Ці кошти він хоче переказати коштом заморожених у США російських активів.

Видання Bloomberg із покликанням на джерела писало про те, що адміністрація Дональда Трампа вимагає від країн, які бажають отримати постійне членство в його новій «Раді миру», зробити внесок розміром $1 мільярд.

Крім того, Путін заявив, що залишок заморожених коштів можна було б використати для відновлення територій в Україні після укладення мирного договору. За його словами, таку можливість російська сторона нібито обговорює з представниками адміністрації США.

Обговорення цих питань Путін планує провести зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, які мають прибути до Москви вже сьогодні, 22 січня.

«Рада миру» Дональда Трампа: що відомо

30 вересня 2025 року у Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів, який передбачає завершення війни у секторі Гази. Він передбачає, зокрема, створення «Ради миру» на чолі з президентом США та колишнім премʼєр-міністром Британії Тоні Блером, амністію для ХАМАС і статус «дерадикалізованої зони, що не становитиме загрози для своїх сусідів» для Гази.

19 січня повідомлялося, що Трамп запросив Путіна до «Ради миру». У Кремлі заявили, що вивчають отриману пропозицію. Того ж дня Трамп запросив і Лукашенка. Президент України Володимир Зеленський також отримав запрошення від Дональда Трампа долучитися до «Ради миру», про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Наразі запрошення опрацьовують українські дипломати. Але Зеленський наголосив, що йому «складно уявити, як Україна може бути в тій чи іншій раді», куди також запрошені Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Водночас Норвегія та Франція відмовилися від приєднання до «Ради миру». У МЗС Норвегії заявили, що більшість європейських держав не можуть бути частиною структури, яка «ставить під сумнів роль НАТО та чинне міжнародне право».

Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що у США є пропозиція розширити мандат «Ради миру» на Україну та Венесуелу. Одне джерело сказало, що адміністрація Трампа розглядає «Раду миру» як своєрідну заміну ООН, щоб вирішувати конфлікти у світі.

У середу, 21 січня, BBC писало про те, що до «Ради миру» погодилися приєднатися ще сім країн, зокрема Саудівська Аравія, Туреччина та Єгипет. Загалом участь у новій структурі вже підтвердили понад десять держав.

Водночас Канада та Велика Британія, які також отримали запрошення, поки що публічно не відповіли. Раніше до Ради миру вже приєдналися ОАЕ, Бахрейн, Албанія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Угорщина, Казахстан, Марокко, Ізраїль та Вʼєтнам.