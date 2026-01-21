США затримали танкер тіньового флоту РФ — перевозив венесуельську нафту

Американські військові 20 січня затримали в Карибському морі танкер Sagitta за перевезення венесуельської нафти.

Про це повідомило Піденне командування ЗС США.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Sagitta — судно тіньового флоту РФ. Воно перебуває під санкціями України, Європейського Союзу, США, Великої Британії, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії.

«Полювання» США на венесуельські танкери

США посилили блокаду експорту венесуельської нафти після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Раніше американські військові вже затримали шість суден у міжнародних водах, зокрема танкер Bella 1 під російським прапором і M-Sophia без прапора.

На борту танкера Bella 1 перебували 17 українських громадян, повідомила посол України у США Ольга Стефанішина. Вашингтон заявив, що екіпажі затриманих суден притягнуть до відповідальності.

14 січня повідомлялося, що уряд США подав кілька цивільних позовів до окружних судів, переважно у Вашингтоні, щоб конфіскувати десятки танкерів, повʼязаних із Венесуелою. У Штатах стверджують, що Венесуела, Росія та Іран використовують тіньовий флот для того, аби перевозити підсанкційну нафту.

Лише з початку січня 15 таких танкерів змінили свої прапори на російські. Таким чином судна тіньового флоту сподіваються уникнути переслідувань.