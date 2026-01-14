Reuters: США подали десятки позовів для арешту нафтових танкерів Венесуели

Уряд США подав кілька цивільних позовів до окружних судів, переважно у Вашингтоні, щоб конфіскувати десятки танкерів, повʼязаних із торгівлею нафтою з Венесуели.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Документи на арешт і точна кількість запитів невідомі, адже документи не є публічними, але джерела стверджують, що адміністрація США подала десятки позовів. Ці заходи дозволяють конфісковувати як самі судна, так і нафтові вантажі.

Танкерний тіньовий флот використовується Венесуелою, Росією та Іраном для перевезення нафти під санкціями та маскування походження вантажу. Раніше американські військові вже затримали пʼять суден у міжнародних водах, включно з танкером Bella 1 під російським прапором і M-Sophia без прапора.

За словами Пентагону, США планують перехоплювати всі судна тіньового флоту, що перевозять венесуельську нафту, у будь-який час і в будь-якому місці. Зараз дії щодо арешту нових танкерів тимчасово призупинили, але їх можуть відновити найближчим часом.

Росія вже назвала дії США незаконним застосуванням сили та заявила, що санкції не мають юридичного обґрунтування. США ж продовжують стверджувати, що будуть контролювати венесуельські нафтові ресурси, щоб відновити індустрію країни після операції зі захоплення президента Ніколаса Мадуро 3 січня.

На борту танкера Bella 1 перебували 17 українських громадян, повідомила посол України у США Ольга Стефанішина. Вашингтон заявив, що екіпажі затриманих суден притягнуть до відповідальності.