Президент Болгарії Румен Радев іде у відставку

Президент Болгарії Румен Радев оголосив, що йде у відставку. Його обов’язки виконуватиме віцепрезидентка Іліяна Йотова.

Про це він заявив у зверненні до громадян 19 січня, повідомляє болгарське медіа NOVA.

Радев заявив, що подасть офіційну заяву вже у вівторок, 20 січня.

Reuters пише, що рішення президента Болгарії про відставку посилило припущення, що після розпаду попереднього уряду він може створити свою політичну партію.

Радева обрали президентом Болгарії у 2016 році і переобрали у 2021-му. На своїй посаді він неодноразово виступав проти поставок зброї Україні та блокував санкції проти Росії. Зокрема, у грудні 2023 року Радев наклав вето на рішення парламенту безкоштовно надати Україні 100 списаних бронетранспортерів.