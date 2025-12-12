Парламент Болгарії підтримав відставку уряду премʼєра Желязкова через протести

Болгарський парламент офіційно прийняв відставку уряду премʼєр-міністра Росена Желязкова. Раніше посадовець оголосив, що парламент йде через масові протести.

Про це пише європейське медіа SeeNews.

За відставку проголосували всі 227 депутатів, присутніх у залі. Коаліційний уряд Желязкова контролював 102 із 240 місць у парламенті.

Тепер президент Болгарії Румен Радев має порадитися з іншими партіями та сформувати новий уряд. Право на створення парламенту мають надати правоцентристській партії ГЕРБ («Громадяни за європейський розвиток Болгарії»).

Якщо у партії не вийде сформувати нову коаліцію, мандат має перейти до опозиційної партії «Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія». При цьому обидві партії заявили в четвер, що не хочуть брати участі в ще одному уряді до наступних виборів.

У разі, якщо політикам домовитися не вдасться, голова держави сформує технічний уряд і призначить дату дострокових парламентських виборів.

Уряд премʼєр-міністра Болгарії Росена Желязкова оголосив про відставку у четвер, 11 грудня. Це сталося перед голосуванням за шостий вотум недовіри, який ініціювала опозиція «Ми продовжуємо зміни — Демократична Болгарія».

Під час перерви перед голосуванням премʼєр заявив, що його уряд подає у відставку, бо повинен виконувати вимоги громадян і підтримувати громадянську енергію протестів.

Росена Желязкова обрали премʼєр-міністром Болгарії 16 січня 2025 року, він провів на цій посаді 10 місяців і 25 днів.

Чому Болгарію знову сколихнули протести

Демонстрації почалися з 1 грудня після того, як уряд представив проєкт держбюджету на 2026 рік. Він передбачав підвищення податків і скорочення соціальних витрат. Зокрема, йшлося про підвищення внесків на соціальне страхування на 2% та подвоєння податку на дивіденди до 10%, при цьому державні витрати мають становити 46% ВВП.

Після протестів проєкт держбюджету відклали. Однак у середу, 10 грудня, десятки тисяч громадян Болгарії у понад 25 містах знову вийшли на акції протесту, вимагаючи відставки уряду премʼєра Желязкова через звинувачення в корупції та невдоволення економічною політикою.