Reuters: Пентагон готує військових до можливого перекидання у Міннесоту. Там проходять протести проти депортації мігрантів

Пентагон наказав близько 1 500 військовослужбовцям регулярної армії США, які дислокуються на Алясці, бути готовими до можливого перекидання до штату Міннесота, де йдуть протести проти депортації мігрантів.

Про це Reuters повідомили джерела.

Військових перевели у режим готовності на випадок, якщо протести переростуть у серйозне насильство. Чи буде ухвалене рішення про фактичне введення військ, наразі невідомо.

Напруження в Міннеаполісі різко зросло після того, як 7 січня агент Імміграційної та митної служби США застрелив 37-річну Рене Гуд — матір трьох дітей. Після цього в місті почалися масові акції протесту, а Адміністрація президента Дональда Трампа направила туди близько 3 000 федеральних імміграційних і прикордонних агентів.

Президент США раніше пригрозив застосувати Закон про придушення заколотів, який дозволяє вводити війська для придушення внутрішніх заворушень. Водночас мер Міннеаполісу Джейкоб Фрей заявив, що військове втручання лише погіршить ситуацію. За його словами, місто є безпечним і не потребує додаткових сил.

Сутички між протестувальниками та федеральними агентами посилилися після збільшення присутності агентів міграційної та митної служб. Агенти проводять рейди в районах, де проживають громади сомалійців, хмонгів і мексиканців.

Зокрема цього тижня в місті Вілмар затримали працівників сімейного мексиканського ресторану, а в Сент-Полі силовики вивели з дому чоловіка з громади хмонгів просто на очах у сусідів.

Губернатор Міннесоти Тім Волз мобілізував Національну гвардію штату для підтримки правопорядку та захисту права на мирний протест. Місцева влада звинувачує Білий дім у надмірному втручанні та використанні окремих інцидентів як приводу для силових дій.

Політика Трампа щодо мігрантів

У перший день президентства 21 січня 2025 року Трамп підписав указ, який забороняє видавати документи про американське громадянство дітям, народженим на території США від батьків, які або незаконно перебувають у США, або в ситуаціях, коли мати тимчасово перебуває у США, наприклад, за візою, а батько не є громадянином.

А наступного дня він підписав указ, яким закрив південний кордон країни з Мексикою для «нелегальних мігрантів» і наказав депортувати тих, хто нелегально потрапив у США з Мексики.

Згодом у США призупинили низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні. Крім України, програми пропонували тимчасовий захист іммігрантам з Куби, Гаїті та Венесуели.

Наприкінці березня Трамп позбавив 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців правового статусу, який дозволяв легально перебувати у США. Вже у листопаді зі США запланували вислати десятки українців. Серед них навіть ті емігранти, які виїхали до Америки ще за часів Радянського Союзу.