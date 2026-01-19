Президент Євроради Кошта скликає позачерговий саміт ЄС через Гренландію

Президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про скликання позачергового саміту ЄС через загострення ситуації навколо Гренландії.

Про це повідомила його пресслужба.

За словами Кошти, європейські лідери зберуться найближчими днями, щоб узгодити спільну позицію у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа про мита, які він пообіцяв запровадити проти країн ЄС за військові навчання у Гренландії.

У ЄС наголосили на кількох ключових принципах. Зокрема, блок підтверджує підтримку територіальної цілісності Гренландії. Європейські лідери також вважають, що безпека в Арктиці є спільним інтересом ЄС і США, зокрема в межах НАТО.

Окремо в Євросоюзі заявили, що анонсовані президентом США Дональдом Трампом мита можуть підірвати трансатлантичні відносини та не відповідають торговельній угоді між ЄС та США. Також у блоці наголосили на готовності захищатися від будь-якого тиску та водночас зберігати діалог із Вашингтоном.

Дональд Трамп 17 січня заявив, що з 1 лютого США запровадять мита у 10% проти Данії, Великої Британії, Норвегії, Франції, Німеччини, Фінляндії та Нідерландів, якщо ці країни виступатимуть проти ідеї переходу Гренландії під контроль США. Трамп давно називає острів критично важливим для американської безпеки та не відкидає силового сценарію.

Перед цим кілька європейських країн на прохання Данії направили до Гренландії невеликі військові контингенти. Це ще більше загострило відносини між Вашингтоном і європейськими союзниками. Однак наступного дня після анонсу запровадження мит Німеччина покинула військові навчання.