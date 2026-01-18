Reuters: В Ірані під час протестів загинуло близько 5 тисяч людей

Кількість загиблих внаслідок протестів в Ірані, які тривають уже понад 20 днів, зросла до пʼяти тисяч. Серед них — 500 силовиків.

Про це 18 січня повідомив іранський посадовець, пише Reuters.

Він заявив, що ця кількість жертв «навряд чи різко зросте». За його словами, найбільше людей під час протестів загинуло на північному сході Ірану — саме там сталися одні з найжорстокіших зіткнень.

Посадовець звинуватив у вбивствах невинних іранців «терористів і озброєних бунтівників». Він сказав, що «Ізраїль і групи за кордоном» підтримували та озброювали тих, хто вийшов на вулиці.

Reuters зазначає, що іранська влада регулярно звинувачує в заворушеннях іноземні держави, зокрема США та Ізраїль. За даними мешканців і державних медіа Ірану, жорстокі репресії, ймовірно, значною мірою придушили протести.

Водночас американське інформаційне агентство Human Rights Activist News Agency повідомляє, що станом на 17 січня кількість загиблих на протестах в Ірані сягнула 3 308, ще 4 382 випадки смерті підтверджують. Понад 2 100 людей отримали важкі травми, а 24 266 протестувальників заарештували.

Протести в Ірані

З 28 грудня в Ірані тривають масові протести, які почалися через економічну політику — минулого року іранський ріал втратив половину вартості проти долара, а інфляція у грудні перевищила 40%. Згодом демонстрації поширилися на університети й провінційні міста та набули відкрито антиурядового характеру.

Загалом 617 протестів відбулися у 187 містах по всій країні. Вони стали найбільшими з часів масових акцій 2022 року, причиною яких стала смерть 22-річної Махси Аміні — її затримали нібито за неправильне носіння хіджаба, а згодом знайшли мертвою.

За даними The Times, верховний лідер Ірану Алі Хаменеї вже підготував запасний план на випадок падіння режиму — це план втечі. Співрозмовник медіа заявив, що Москва розглядається як єдиний реальний варіант притулку для Хаменеї.

12 січня два американські чиновники повідомили CNN, що президент США Дональд Трамп розглядає варіант військового втручання в Іран на тлі протестів. Трамп неодноразово і сам натякав, що США можуть втрутитися.

За даними NBC News, Трамп заявив своїй команді з національної безпеки, що в разі військових дій проти Ірану він хоче «швидкого і вирішального удару», який не перетвориться на затяжну війну. Але радники не дають гарантій, що режим впаде.

17 січня верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше публічно визнав масштаб людських жертв унаслідок протестів у країні. За його словами, там загинуло «кілька тисяч» людей.

Хаменеї поклав відповідальність за загибель людей не на силові структури, а на самих учасників протестів.