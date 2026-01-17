Лідер Ірану вперше озвучив кількість жертв протестів, але поклав відповідальність на мітингувальників і Трампа

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше публічно визнав масштаб людських жертв унаслідок протестів у країні. За його словами, під час заворушень загинуло «кілька тисяч» людей.

Про це Хаменеї заявив у промові, передає Associated Press.

Водночас він поклав відповідальність за загибель людей не на силові структури, а на самих учасників протестів. Хаменеї назвав їх «піхотними солдатами США» і заявив, що вони нападали на мечеті та освітні установи.

За його словами, протестувальники, «завдаючи шкоди людям», самі ж і спричинили тисячі смертей. Окремо іранський лідер різко розкритикував президента США Дональда Трампа, звинувативши його в підбурюванні до продовження протестів.

Хаменеї заявив, що Вашингтон намагається отримати контроль над економічними та політичними ресурсами Ірану. «Ми вважаємо президента США злочинцем через жертви та збитки, а також через звинувачення проти іранської нації», — сказав він.

Це вперше, коли верховний лідер Ірану публічно назвав приблизну кількість загиблих від початку протестів, які тривалий час супроводжуються силовими розгонами та масовими затриманнями.

За даними правозахисної організації HRANA, станом на 16 січня, двадцятий день протестів, кількість загиблих під час демонстрацій в Ірані становить понад 3 000 людей, щонайменше 2 055 отримали тяжкі травми. Арештовані близько 22 123 людей.